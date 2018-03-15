Более 2 000 подъездов отремонтируют в этом году в ЮВАО

Планово-предупредительный ремонт в этом году планируется провести в 2 062 подъездах многоквартирных жилых домов на территории Юго-Восточного округа.

Об этом в рамках координационного совещания по вопросу работы служб комплекса городского хозяйства на территории Юго-Восточного округа, которое накануне прошло в префектуре, сообщил заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин. Согласно плану до 01 апреля должно быть отремонтировано 349 подъездов, на сегодняшний день работы проведены в 205 подъездах. Усилить это направление деятельности необходимо в районах Текстильщики и Некрасовка.

Также в связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков обсудили на совещании и работу коммунальных служб округа в период снегопадов. Коммунальщики ЮВАО продолжают работать в усиленном режиме. На дорогах юго-востока столицы проводится антигололедная обработка, дворники очищают улицы от снега и наледи, привлечены все средства механизированной уборки территорий.