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Более 2 000 подъездов отремонтируют в этом году в ЮВАО
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Более 2 000 подъездов отремонтируют в этом году в ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 15 марта 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Планово-предупредительный ремонт в этом году планируется провести в 2 062 подъездах многоквартирных жилых домов на территории Юго-Восточного округа.
Об этом в рамках координационного совещания по вопросу работы служб комплекса городского хозяйства на территории Юго-Восточного округа, которое накануне прошло в префектуре, сообщил заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин. Согласно плану до 01 апреля должно быть отремонтировано 349 подъездов, на сегодняшний день работы проведены в 205 подъездах. Усилить это направление деятельности необходимо в районах Текстильщики и Некрасовка.
Также в связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков обсудили на совещании и работу коммунальных служб округа в период снегопадов. Коммунальщики ЮВАО продолжают работать в усиленном режиме. На дорогах юго-востока столицы проводится антигололедная обработка, дворники очищают улицы от снега и наледи, привлечены все средства механизированной уборки территорий.
— Из-за ухудшения погоды необходимо провести весь комплекс мероприятий, которые мы проводим при снегопадах, — сказал префект ЮВАО Андрей Цыбин. — Наши жители не должны страдать от капризов природы. Для них необходимо сделать безопасные пути для передвижения от их подъездов до остановок общественного транспорта, парковок и транспортно-пересадочных узлов. Уборка должна быть проведена в кратчайшие сроки. При этом весь снег необходимо вывозить на снегоплавильные пункты, не складируя его в местах сухих снегосвалок. ​
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