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Синоптики: весна в Самарской области будет ветреной и дождливой
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Синоптики: весна в Самарской области будет ветреной и дождливой 

63.ru 15 марта 2018
Фото: 63.ru
Температура весной в Самарской области будет держаться в пределах нормы. При этом сам сезон будет дождливым. Об этом сообщила начальник гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.
— Осадки в весеннее время ожидаются выше нормы. На следующей неделе выпадет мокрый снег. Температурный фон с марта по май будет держаться в пределах нормы. В начале весны — это от -5 до -3 градусов, в апреле — около +7, — рассказала Людмила Анурова. — В целом у нас будет довольно ветреная погода, скорость ветра будет достигать 15–18 м/с.
Также по теме: «Реки Самарской области вскроются ото льда в начала апреля»В Самарской области под угрозой затопления оказались 100 населенных пунктов
По словам синоптиков, несмотря на то, что зимний период казался жителям Самары и области холодным, температура в среднем держалась выше нормы на 1 градус.
— Зима была довольно продолжительной. Всё дело в том, что антициклон очень устойчиво стоял над областью и «принимал» холодный воздух. При этом осадков выпало меньше нормы — всего 89%, — рассказала Людмила Анурова.
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