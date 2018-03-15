В Волгограде гололед поднял на ноги ГИБДД

Госавтоинспекция Волгограда предупредила водителей о сложной обстановке на дорогах, покрытых тонкой коркой свежего льда и превратившегося в смерзшуюся кашу неубранного снега. Одновременно полицию перевели в режим повышенной готовности из-за гололеда.

Инспекторы ДПС Волгограда просят горожан быть внимательными и за рулем, и на пешеходных переходах. Сейчас в городе-герое одинаково опасно быть и водителем, и пешеходом. Несоблюдение дистанции и занос на скользкой дороге уже привели к десяткам мелких аварий по всем районам города. Поскальзывающиеся на тротуарах пешеходы получают ушибы и переломы. Пострадавших столько, что в травматологическом отделении больницы № 7 уже нет мест в палатах, и больных кладут на кровати по коридорам.

— В связи с ухудшением погодных условий, изменением температуры, снегом и дождем на дорогах города и области возможно затруднение движения, — предупреждают в областном ГИБДД. — Будьте предельно внимательны и осторожны на трассах региона, соблюдайте скоростной режим движения и дистанцию. Пешеходам необходимо помнить, что транспортное средство остановить мгновенно невозможно. Пользоваться надо только переходами. Подразделения ГИБДД переведены в режим повышенной готовности.