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Специалисты рассказали, почему ямальцев «приморозило» и надолго ли это
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Специалисты рассказали, почему ямальцев «приморозило» и надолго ли это 

Красный Север 15 марта 2018
Фото: Красный Север
— Глазам не верю, — именно так отреагировала часть салехардских родителей на утреннее сообщение о неблагоприятных погодных условиях для школьников 1-9 классов, обучающихся в первую смену. За окном, как гласила информация, сорок градусов со знаком минус. И это не ошибка. Действительно самой холодной прошедшая ночь выдалась в регионе именно в Салехарде. Однако специалисты напомнили, что в марте такая погода не редкость.
Само же снижение температуры началось еще вчера из-за поступления арктического холодного воздуха, рассказала начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чуева. Она отметила, ночная температура на западе округа — в Приуральском, Шурышкарском, Ямальском районах — составила 35-40 градусов. На востоке и юге региона, где еще оказывал влияние атлантический циклон, было теплее.
— В следующее сутки преобладающая температура воздуха ожидается минус 35-40 градусов, днем она повысится до минус 19-24 градусов. Однако на юге Пуровского и Красноселькупского районов будет теплее: ночью минус 15-20, а днем 7-12 градусов со знаком минус, — сказала Наталья Викторовна.
Она отметила, что в субботу в регионе столбики термометра поднимутся в среднем до отметок в 13-18 градусов мороза. На юге ожидают более мягкие «показатели» — минус 5-8 градусов.
В последний день недели температура воздуха может составить минус 17-22 градуса. При этом на выходные прогнозируются снег и ветер, порывы которого будут достигать 12— 17 метров в секунду.
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