Дорожные службы региона продолжают бороться с последствиями снегопада 

Более тысячи единиц спецтехники очищают трассы от снега в условиях непогоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Глава ведомства Игорь Тресков сообщил, что дорожные службы обеспечивают безопасное движение транспорта на дорогах. От снега очистили более 5,5 тысяч километров дорог и около 4 тысяч километров региональных трасс обработали противогололедными материалами.
Игорь Тресоков отметил, что все дорожные службы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется трассам с высокой интенсивностью движения и опасным участкам дорог. Сотрудники спецслужб также чистят тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта.
Отмечается, что обеспечено бесперебойное движение автобусов. Так, автобусы Мострансавто осуществляют перевозку пассажиров в штатном режиме. В связи с непогодой отмечается затруднение движения в нескольких муниципалитетах — в Видном, Люберцах, Щелкове, Сергиевом Посаде, Егорьевске, куда для работы уже привлечены резервные автобусы (5% от автопарка филиалов).
В четверг в Подмосковье ожидается мокрый снег и метель, возможна гололедица. Министерство транспорта призывает жителей региона быть внимательными на дорогах.