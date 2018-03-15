Ещё
Дорожные службы региона продолжают бороться с последствиями снегопада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури

Дорожные службы региона продолжают бороться с последствиями снегопада 

Вести Подмосковья 15 марта 2018
Фото: Вести Подмосковья
Более тысячи единиц спецтехники очищают трассы от снега в условиях непогоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Глава ведомства Игорь Тресков сообщил, что дорожные службы обеспечивают безопасное движение транспорта на дорогах. От снега очистили более 5,5 тысяч километров дорог и около 4 тысяч километров региональных трасс обработали противогололедными материалами.
Игорь Тресоков отметил, что все дорожные службы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется трассам с высокой интенсивностью движения и опасным участкам дорог. Сотрудники спецслужб также чистят тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта.
Отмечается, что обеспечено бесперебойное движение автобусов. Так, автобусы Мострансавто осуществляют перевозку пассажиров в штатном режиме. В связи с непогодой отмечается затруднение движения в нескольких муниципалитетах — в Видном, Люберцах, Щелкове, Сергиевом Посаде, Егорьевске, куда для работы уже привлечены резервные автобусы (5% от автопарка филиалов).
В четверг в Подмосковье ожидается мокрый снег и метель, возможна гололедица. Министерство транспорта призывает жителей региона быть внимательными на дорогах.
Вести Подмосковья: последние новости
МЧС предупреждает о мокром снеге, ветре и гололедице в Подмосковье Дорожные службы МО работают в усиленном режиме из-за ледяного дождя Мониторинг воздуха в Волоколамском районе не выявил превышения ПДК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»129
Группа «Пикник» разбилась в ДТП43
ЕС осудил строительство Крымского моста62
Порошенко поставили ультиматум по Крыму263
Семью Фриске лишают имущества19
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение