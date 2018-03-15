Дорожные службы региона продолжают бороться с последствиями снегопада

Более тысячи единиц спецтехники очищают трассы от снега в условиях непогоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Глава ведомства Игорь Тресков сообщил, что дорожные службы обеспечивают безопасное движение транспорта на дорогах. От снега очистили более 5,5 тысяч километров дорог и около 4 тысяч километров региональных трасс обработали противогололедными материалами.

Игорь Тресоков отметил, что все дорожные службы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется трассам с высокой интенсивностью движения и опасным участкам дорог. Сотрудники спецслужб также чистят тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта.

Отмечается, что обеспечено бесперебойное движение автобусов. Так, автобусы Мострансавто осуществляют перевозку пассажиров в штатном режиме. В связи с непогодой отмечается затруднение движения в нескольких муниципалитетах — в Видном Люберцах , Щелкове, Сергиевом Посаде, Егорьевске , куда для работы уже привлечены резервные автобусы (5% от автопарка филиалов).