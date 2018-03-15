В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

МЧС призывает автомобилистов быть аккуратнее — снизить скорость движения и обязательно соблюдать дистанцию. Видимость в городе резко снизилась — пешеходам рекомендуют носить на одежде светоотражающие элементы. Этим утром бороться с последствиями непогоды на столичные улицы вышли десятки тысяч снегоуборочных машин, сообщает "ТВ Центр"

По данным синоптиков, снегопад утихнет уже к вечеру. Ему на смену придет похолодание — температура упадет до минут 17 градусов. Кроме этого, в четверг ожидается сильнейшая с начала года магнитная буря.