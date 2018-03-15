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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 

ТВ Центр 15 марта 2018
Фото: ТВ Центр
МЧС призывает автомобилистов быть аккуратнее — снизить скорость движения и обязательно соблюдать дистанцию. Видимость в городе резко снизилась — пешеходам рекомендуют носить на одежде светоотражающие элементы. Этим утром бороться с последствиями непогоды на столичные улицы вышли десятки тысяч снегоуборочных машин, сообщает "ТВ Центр".
По данным синоптиков, снегопад утихнет уже к вечеру. Ему на смену придет похолодание — температура упадет до минут 17 градусов. Кроме этого, в четверг ожидается сильнейшая с начала года магнитная буря.
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