Прохожие снимали стройку высотки: внезапно налетел шквал и сдул гигантские строительные леса

Случайный прохожий снял на видео шквальный ветер, который чуть было не разрушил огромный строящийся дом. Со здания в долю секунды смело надежно закрепленные строительные леса — сделайте звук потише, ветер звучит реально громко!

Инцидент произошел в городе Рокфорд, штат Иллинойс. Обычно в такую погоду никаких строительных работ не ведется, но тут видимо конструкторов поджимали сроки.

По счастью, никого из строителей в тот момент на лесах не было. Теперь они наверняка будут внимательнее относится к технике безопасности!