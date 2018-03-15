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Прохожие снимали стройку высотки: внезапно налетел шквал и сдул гигантские строительные леса
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Прохожие снимали стройку высотки: внезапно налетел шквал и сдул гигантские строительные леса 

Don't Panic 15 марта 2018
Фото: Don't Panic
Случайный прохожий снял на видео шквальный ветер, который чуть было не разрушил огромный строящийся дом. Со здания в долю секунды смело надежно закрепленные строительные леса — сделайте звук потише, ветер звучит реально громко!
Инцидент произошел в городе Рокфорд, штат Иллинойс. Обычно в такую погоду никаких строительных работ не ведется, но тут видимо конструкторов поджимали сроки.
По счастью, никого из строителей в тот момент на лесах не было. Теперь они наверняка будут внимательнее относится к технике безопасности!
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