Ещё
Воронежский аэропорт из-за сильного тумана не может принять и отправить рейс в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури

Воронежский аэропорт из-за сильного тумана не может принять и отправить рейс в Москву 

ТАСС 15 марта 2018
ВОРОНЕЖ, 15 марта. /ТАСС/. Метеослужбы фиксируют в Воронежском аэропорту сильный туман, ухудшение видимости заставило отложить на три часа прием рейса из Шереметьева, а также его последующую отправку в Москву. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.
"Задержан до 14:00 мск вылет самолета из Воронежа в Шереметьево, который должен был вылетать в 11:10 мск. Это связано с ограниченной видимостью в Воронеже. Самолет еще не вылетал из Москвы, теперь планируется, что он сможет вылететь в Воронеж из Шереметьево 11:50 мск и приземлиться у нас в 13:10 мск", — сказали в справочной службе аэропорта.
Как объяснили ТАСС в метеослужбе аэропорта, «полчаса назад на Воронежский аэропорт опустился сильный туман».
"Ухудшение погодных условий прогнозировалось: для посадки самолетов сейчас плохая видимость — от 700 до 800 метров, а на данном курсе она должна быть 1200 метров. Мы ожидаем улучшение видимости после 15:00 мск", — рассказала дежурный метеоролог. Она добавила, что по погодным условиям аэропорт не закрывается.
В четверг в Воронеже отмечено резкое изменение погодных условий — после морозов минус 7 градусов в городе потеплело до плюс 2 градусов тепла. Вследствие резкого потепления на город опустился плотный туман.
Международный аэропорт Воронеж сотрудничает с 25 авиакомпаниями, совершающими пассажирские и грузовые авиарейсы, сертифицирован по всем видам аэропортовой деятельности и служит запасным для Московского авиаузла.
Ведет разработку проекта по удлинению взлетно-посадочной полосы на 300 метров и строительства нового терминала площадью 35 тыс. кв. метров.
В 2016 году аэропорт обслужил 500 тыс. пассажиров, что стало региональным рекордом за последние 30 лет.
ТАСС: последние новости
МОЭК и "Мосэнерго" заявили о готовности к похолоданию в регионе В Иркутской области возобновили поиски тела пассажира затонувшего вертолета На Сахалине объявили лавинную опасность
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»130
Группа «Пикник» разбилась в ДТП43
ЕС осудил строительство Крымского моста65
Порошенко поставили ультиматум по Крыму263
Семью Фриске лишают имущества19
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение