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Школьникам Салехарда рекомендовали остаться дома из-за морозов
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Школьникам Салехарда рекомендовали остаться дома из-за морозов 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Школьникам Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) рекомендуют в четверг отказаться от посещения занятий из-за морозов. Об этом сообщили на сайте департамента образования города.
В сообщении отмечено, что температура воздуха в Салехарде минус 32 градуса. От занятий рекомендуют отказаться ученикам первой смены с 1 по 9 классы.
Ранее ТАСС сообщал, что похолодание стабилизировало работу сезонных трасс в регионе. Движение открыто по трем из четырех региональных зимников, которые в среду были закрыты из-за метели и потепления до минус пяти градусов.
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