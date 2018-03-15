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В Армении уже зацвели абрикосовые сады
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В Армении уже зацвели абрикосовые сады 

Мир24 15 марта 2018
Сухая и теплая погода уже установилась в Армении. В Араратской долине абрикосы зацвели на полтора месяца раньше. Кто-то наслаждается красивыми видами, а фермеры переживают, удастся ли вырастить хороший урожай, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.
Сейчас в абрикосовых садах активный период опыления. Над деревьями слышен пчелиный гул. Если пчелы смогут опылить хотя бы 5% всех цветков, то с одного дерева можно будет собрать до 700 килограммов плодов.
Араратская долина сейчас окутана медовым ароматом. Однако будущий урожай полностью зависит от капризов природы. Дожди и сильный ветер могут помешать опылению, а заморозки и град уничтожить все плоды.
«В прошлом году в это время еще снег лежал. Поэтому целый месяц существует вероятность весенних заморозков», — говорит фермер.
При минусовой температуре нужно разводить костры и окуривать деревья. Поэтому в Минсельхозе фермерам рекомендуют не вывозить из садов срезанные сухие ветки.
«Я призываю всех сельчан вовремя завершить подготовительные работы и в любой момент быть готовыми к заморозкам», — говорит заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.
В соседней Арагацотнской области климат другой. Поэтому здесь абрикосы зацветут позже. К санитарному состоянию садов предъявляются высокие требования.
«Органическое хозяйство связано с некоторыми рисками. Нам приходится бороться с вредителями и болезнями деревьев без применения химии. У наших предков тоже не было химикатов», — говорит фермер Айкарам Саруханян.
Урожай в таких хозяйствах меньше на треть, но консервные заводы за органические абрикосы платят дороже. Фрукты пользуются спросом и за пределами республики. Ежегодно госказна получает десятки тысяч долларов от экспорта абрикосов.
По прогнозам синоптиков, в Араратской долине заморозков в ближайший месяц не ожидается.
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