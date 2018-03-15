Улицы Владивостока превратились в каток 

В столице Приморья опять метель. Мокрый снег во Владивостоке валил всю ночь, местами прошел ледяной дождь, сообщает «МИР 24».
При этом дует сильный северный ветер — до 15 метров в секунду. К вечеру похолодает до 8 градусов мороза.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
И, как предупреждают синоптики, ситуация на дорогах и тротуарах станет очень непростой. Слой мокрого снега и лужи превратятся в сплошную корку льда.
Автомобилистам спасатели советуют соблюдать скоростной режим и двигаться предельно внимательно.
Из-за гололеда власти Владивостока даже запретили въезд в город большегрузного транспорта.
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