Улицы Владивостока превратились в каток

В столице Приморья опять метель. Мокрый снег во Владивостоке валил всю ночь, местами прошел ледяной дождь, сообщает «МИР 24».

При этом дует сильный северный ветер — до 15 метров в секунду. К вечеру похолодает до 8 градусов мороза.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

И, как предупреждают синоптики, ситуация на дорогах и тротуарах станет очень непростой. Слой мокрого снега и лужи превратятся в сплошную корку льда.

Автомобилистам спасатели советуют соблюдать скоростной режим и двигаться предельно внимательно.

Из-за гололеда власти Владивостока даже запретили въезд в город большегрузного транспорта.

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