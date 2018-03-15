Автолюбителей Приморья просят отказать от поездок без крайней необходимости

Дороги Приморского края вновь захватила гололедица и снежная погода, в связи с этим сотрудники спасательных служб региона настоятельно рекомендуют автолюбителям оставить свои машины на парковках или гаражах — доехать домой на общественном транспорте будет самым безопасным решением.

Тем, кто в силу разных причин вынуждены оставаться «на четырех колесах» напомнимают об обязательном соблюдении дистанции и боковых интервалов. Сегодня водители должны быть особенно осторожны на дорогах — резкие маневры на скользком асфальте могут привести к самым трагичным последствим.