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Автолюбителей Приморья просят отказать от поездок без крайней необходимости
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Автолюбителей Приморья просят отказать от поездок без крайней необходимости 

АиФ-Владивосток 15 марта 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Дороги Приморского края вновь захватила гололедица и снежная погода, в связи с этим сотрудники спасательных служб региона настоятельно рекомендуют автолюбителям оставить свои машины на парковках или гаражах — доехать домой на общественном транспорте будет самым безопасным решением.
Тем, кто в силу разных причин вынуждены оставаться «на четырех колесах» напомнимают об обязательном соблюдении дистанции и боковых интервалов. Сегодня водители должны быть особенно осторожны на дорогах — резкие маневры на скользком асфальте могут привести к самым трагичным последствим.
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