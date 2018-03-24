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Керченская переправа закрылась
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Керченская переправа закрылась из-за тумана 

ТАСС 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Керченская паромная переправа, которая связывает Крым с материковой Россией, в субботу утром закрылась из-за тумана, сообщает оператор переправы — компания "Морская дирекция".
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости. Туман!" — говорится в сообщении.
Керченская паромная переправа — основная транспортная артерия, связывающая Крым с остальной Россией. По ней осуществляется перевозка грузов и пассажиров через Керченский пролив. Работа переправы зависит от погодных условий и часто приостанавливается из-за ветра, тумана, волнения моря.
В пятницу переправа дважды закрывалась из-за сильного ветра.
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