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Стало опасно выходить на лед в районе Стрелки и железнодорожного моста
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Стало опасно выходить на лед в районе Стрелки и железнодорожного моста 

nn.ru 15 марта 2018
Фото: nn.ru
По данным мониторинга на 14 марта, толщина льда на территории Нижнего Новгорода колеблется от шести до 35 см. Об этом сообщается на сайте МЧС России по нижегородской области.
На Оке (Гребневский канал, в районе метромоста) толщина льда составляет 15 см. На Волге в районе Стрелки — 8 см; в районе Гребного канала — 35 см; в районе железнодорожного моста — 6 см.
МЧС напоминает, что безопасным является лед толщиной не менее 15 см при условии, что морозная погода сохраняется как минимум в течение недели круглосуточно. При этом, если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
Ранее мы рассказали о прогнозе погоды на ближайшие дни.
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