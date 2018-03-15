Стало опасно выходить на лед в районе Стрелки и железнодорожного моста

По данным мониторинга на 14 марта, толщина льда на территории Нижнего Новгорода колеблется от шести до 35 см. Об этом сообщается на сайте МЧС России по нижегородской области.

На Оке (Гребневский канал, в районе метромоста) толщина льда составляет 15 см. На Волге в районе Стрелки — 8 см; в районе Гребного канала — 35 см; в районе железнодорожного моста — 6 см.

МЧС напоминает, что безопасным является лед толщиной не менее 15 см при условии, что морозная погода сохраняется как минимум в течение недели круглосуточно. При этом, если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

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