В МЧС рассказали о погоде в Приволжье и ЦФО в четверг

"С 15 марта на территории 15 субъектов ( Татарстан Удмуртия , Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Московская, Орловская, Пензенская, Саратовская, Тульская, Ярославская области и город Москва) Центральной и Приволжской частей РФ будет оказывать влияние комплекс неблагоприятных погодных явлений, сопровождающийся выпадением осадков и усилением ветра до 19 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Спасатели информируют, что во взаимодействии с органами местного самоуправления в субъектах уже организована работа оперативных штабов, аварийно-восстановительных и комплексных бригад. Органы управления и силы главков МЧС по Ивановской, Орловской, Тульской и Курской областям функционируют в режиме повышенной готовности. Для реагирования на возможные ЧС также приведены в готовность подразделения центра «Лидер», Ногинского спасательного центра и главного управления МЧС по Московской области.

Кроме того, усилена работа по патрулированию и своевременному ограничению движения на автодорогах федерального, регионального и местного значения. Особое внимание уделяется вопросам готовности пунктов обогрева, питания и заправки. Организовано дежурство 70 совместных оперативных групп и экипажей ГИБДД , на дежурстве находятся более 40 тягачей дорожных служб. В готовности к реагированию 73 подвижных, 108 мобильных и 781 стационарный пункт обогрева и питания.

"Аэропорты функционируют в штатном режиме. Железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение осуществляются без ограничений. Скопления автотранспорта нет. Аварий на объектах жизнеобеспечения населения и социальной сферы не допущено", — отмечается в сообщении.