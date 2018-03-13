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Мониторинг воздуха в Волоколамском районе не выявил превышения ПДК
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Мониторинг воздуха в Волоколамском районе не выявил превышения ПДК 

Вести Подмосковья 13 марта 2018
Фото: Вести Подмосковья
Мониторинги состояния воздуха в Волоколамском районе проводятся ежедневно, превышения концентрации ядовитых веществ не зафиксировано. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Гаврилов, его цитирует пресс-служба городской администрации.
Евгений Гаврилов рассказал, что с 10 марта в районе работает передвижная станция по замерам воздуха. Разработанная дорожная карта строго выполняется. Мониторинг воздуха проводится в дневные и ночные часы. На замерах присутствуют жители. Так, замеры провели на улицах Волоколамска, в деревнях Ядрово, Ченцы. Превышений концентрации ядовитых веществ не обнаружено.
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