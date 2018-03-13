Мониторинг воздуха в Волоколамском районе не выявил превышения ПДК

Мониторинги состояния воздуха в Волоколамском районе проводятся ежедневно, превышения концентрации ядовитых веществ не зафиксировано. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Гаврилов, его цитирует пресс-служба городской администрации.