Мониторинг воздуха в Волоколамском районе не выявил превышения ПДК 

Мониторинги состояния воздуха в Волоколамском районе проводятся ежедневно, превышения концентрации ядовитых веществ не зафиксировано. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Гаврилов, его цитирует пресс-служба городской администрации.
Евгений Гаврилов рассказал, что с 10 марта в районе работает передвижная станция по замерам воздуха. Разработанная дорожная карта строго выполняется. Мониторинг воздуха проводится в дневные и ночные часы. На замерах присутствуют жители. Так, замеры провели на улицах Волоколамска, в деревнях Ядрово, Ченцы. Превышений концентрации ядовитых веществ не обнаружено.