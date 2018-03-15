Чиновники отчитались об усиленной уборке снега в Орле

Очередной снегопад в минувшие сутки накрыл областной центр. В пресс-службе администрации города сообщили о ходе уборки снега сегодня, 15 марта.

По информации представителя Спецавтобазы Николая Толмачева, на улицах Орла работают 40 единиц техники. Из них 11 комбинированных дорожных машин, 6 самосвалов, 5 тракторов с щеткой, 6 фронтальных погрузчиков и др. Кроме того, в уборке снега задействована привлеченная техника.

Толмачев отметил, что мосты и тротуары чистятся с помощью минитракторов, в ручном режиме мосты, тротуары, остановки, скверы и парки разметают 88 человек.

Согласно графику, уборка и посыпка песко-соляной смесью мостов будет проведена на Комсомольской, Октябрьской, Московской, Карачевской, Наугорском и Московском шоссе. По мере возможности техника будет работать и на второстепенных улицах.

После того, как пройдет снег, два снежных погрузчика, три автогрейдера и 11 самосвалов приступят к вывозу снега из областного центра, уточнили в пресс-службе администрации Орла.