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В Приморском крае 16 солдат пострадали в ДТП на заснеженной дороге
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В Приморском крае 16 солдат пострадали в ДТП на заснеженной дороге 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
По данным Telegram-канала Mash, внутри грузовика находились 20 военнослужащих местной военной части. В результате инцидента 16 из них получили травмы.
Подробности ДТП выясняются.
«ФедералПресс» напоминает: ранее власти Владивостока ограничили въезд большегрузного транспорта в город из-за снегопада и опасности гололеда.
По данным Приморского гидрометцентра, в крае температура воздуха составляет от минус 2 до минус 4 градусов, ветер сильный, до 24 м/с, сопровождаемый метелью. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 7 градусов.
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