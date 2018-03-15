В Приморском крае 16 солдат пострадали в ДТП на заснеженной дороге

По данным Telegram-канала Mash, внутри грузовика находились 20 военнослужащих местной военной части. В результате инцидента 16 из них получили травмы.

Подробности ДТП выясняются.

«ФедералПресс» напоминает: ранее власти Владивостока ограничили въезд большегрузного транспорта в город из-за снегопада и опасности гололеда.

По данным Приморского гидрометцентра, в крае температура воздуха составляет от минус 2 до минус 4 градусов, ветер сильный, до 24 м/с, сопровождаемый метелью. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 7 градусов.