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Снегопад осложнил обстановку на калужских дорогах
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Снегопад осложнил обстановку на калужских дорогах 

Калуга 24 15 марта 2018
Фото: Калуга 24
Начавшийся 15 марта в Калужской области снегопад, который в отдельных районах сопровождается усилением ветра и гололедицей, серьезно осложнил обстановку на дорогах. В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД настоятельно рекомендовала всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительного соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуется выбирать оптимальный скоростной режим, соблюдать дистанцию и избегать резкого торможения. Пешеходам следует помнить, что водителю сложно увидеть их в темное время суток без световозвращающих элементов.
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