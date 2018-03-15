Снегопад осложнил обстановку на калужских дорогах 

Начавшийся 15 марта в Калужской области снегопад, который в отдельных районах сопровождается усилением ветра и гололедицей, серьезно осложнил обстановку на дорогах. В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД настоятельно рекомендовала всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительного соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуется выбирать оптимальный скоростной режим, соблюдать дистанцию и избегать резкого торможения. Пешеходам следует помнить, что водителю сложно увидеть их в темное время суток без световозвращающих элементов.