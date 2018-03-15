Всю ночь коммунальщики обрабатывали дороги Волгограда реагентами

Всю ночь в Волгограде устраняли последствия ледяного дождя на улицах, на дороги города было нанесено 600 тонн песко-соляной смеси и реагенты.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, более 90 машин продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя и мокрого снега, непрекращающихся со вчерашнего вечера. Нанесение ночью реагентов позволило избежать обледенения дорог. Уборка растопленного снега начинается в эти минуты. В первую очередь чистятся основные магистрали областного центра, а также маршруты проезда общественного транспорта. «Так как осадки не прекращаются, на ряде дорог может наблюдаться „каша“ из растопленного снега и реагентов», — предупреждают в мэрии.