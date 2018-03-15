Ещё
Всю ночь коммунальщики обрабатывали дороги Волгограда реагентами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури

Всю ночь коммунальщики обрабатывали дороги Волгограда реагентами 

АиФ Волгоград 15 марта 2018
Фото: Все для Вас
Всю ночь в Волгограде устраняли последствия ледяного дождя на улицах, на дороги города было нанесено 600 тонн песко-соляной смеси и реагенты.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, более 90 машин продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя и мокрого снега, непрекращающихся со вчерашнего вечера. Нанесение ночью реагентов позволило избежать обледенения дорог. Уборка растопленного снега начинается в эти минуты. В первую очередь чистятся основные магистрали областного центра, а также маршруты проезда общественного транспорта. «Так как осадки не прекращаются, на ряде дорог может наблюдаться „каша“ из растопленного снега и реагентов», — предупреждают в мэрии.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградцев предупреждают о ледяной корке на дорогах Где торгуют смертью? Волгоградцев призывают бороться с наркопреступностью Волгоградцев предупреждают о морозе до -26ºС в начале новой недели
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»153
Группа «Пикник» разбилась в ДТП45
ЕС осудил строительство Крымского моста70
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Семью Фриске лишают имущества20
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение