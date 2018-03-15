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Московских автомобилистов призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды
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Московских автомобилистов призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. ГИБДД призывает московских водителей быть внимательными и осторожными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.
"В связи с ухудшением погодных условий Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения. Также водителям следует проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов", — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД Москвы.
Добавляется, что осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам, поскольку короткий световой день и выпадение снега также снижают видимость на дорогах. Им рекомендуется использовать светоотражающие элементы, которые сделают пешеходов более заметными для водителей, а также передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Помимо этого, столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдение правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники.
Ранее в погодном центре «Фобос» РИА Новости сообщили, что снежная погода с метелью, а затем резкое похолодание ожидает жителей столичного региона в четверг.
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