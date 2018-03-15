Температурные скачки повышают риск инфаркта

Резкие температурные колебания в пределах суток провоцируют всплеск приступов сердечных заболеваний, заявляют американские ученые.

Их исследование было презентовано на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии. Оно основано на информации, собранной по историям болезни 30 тысячам пациентов 45 мичиганских больниц между 2010 и 2016 годами. Все они перенесли острый инфаркт миокарда и в связи с ним прошли процедуру чрезкожного коронарного вмешательства. Исследователи подсчитали температурные колебания, предшествующие сердечным приступам, учитывая суточные максимумы и минимумы.

Оказалось, что риск сердечного приступа увеличивался примерно на 5% на каждые 5 градусов Цельсия. Суточные скачки более чем в 25 градусов давали значительное увеличение случаев инфаркта по сравнению с более умеренными колебаниями в 10−25 градусов. Этот эффект был более выраженным в более жаркие сезоны. Так, в жаркий летний день, когда суточные колебания температуры достигали 35−40 градусов Цельсия, регистрировалось почти вдвое больше сердечных приступов, чем в дни, когда таких сильных температурных скачков не было.

Ученые считают, что их работа может помочь снизить эту статистику. Сильные температурные скачки обычно предсказуемы, поэтому людям с сердечными заболеваниями следует следить за прогнозом и при угрожающей погоде советоваться с врачом и принимать меры предосторожности.

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