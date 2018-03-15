Сороки возвестили о приходе весеннего тепла в Новосибирск

Вопреки устоявшемуся мнению по поводу того, на чьих крыльях в наши края «прилетает» весна, сезон воспроизводства потомства в птичьем мире каждый год открывают именно сороки, а не ласточки. «Из школьной программы нам знакомы слова из стихотворения „Ласточка с весною в сени к нам летит“, — говорит известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский . — На самом деле появление ласточек приурочено к началу мая. А о приходе весны в Новосибирске говорят сороки, которые на днях приступили к масштабному строительству гнезд на кронах городских деревьев».

На днях в Новосибирской области ожидается прилет грачей. «Это должно произойти несколько раньше обычного, чему порукой относительное малоснежье в районах к юго-западу от Новосибирска и очень солнечная погода, благодаря чему уже появились обширные проталины на склонах, — продолжает орнитолог. — Грач — птица весенняя, но каждый раз напоминаю новосибирцам, что на самом деле наиболее рано к местам гнездования возвращается и начинает гнездиться другой вид диких птиц, кроме голубей, — сорока. Пусть она и не считается перелетной птицей. Нынче сороки начали активную деятельность не так рано, как в прошлом году (1 марта) или позапрошлом (19 февраля), но уже замечены за хлопотами по строительству гнезда». Алексей Яновский на днях заметил из окна трамвая свежее сорочье гнездо в сквере за оперным театром. А вчера, 14 марта, орнитолог увидел такое же гнездо во дворе больницы на Вертковской — пара сорок активно занималась строительством гнезда.

Самец подносил хворостинки для навеса над гнездом, а самка лепила лоток из талой земли, собранной на проталине над теплотрассой.

Сейчас в Новосибирске насчитывается около 1,5 тысяч пар сорок. Но за последние годы их численность постепенно сокращается. «Городские власти продолжают вырубать зеленые насаждения, и птицам просто негде строить гнезда», — подытожил орнитолог.

«В четверг, 15 марта, в Новосибирске ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, а с ним и усиление юго-западного ветра, — говорят синоптики. — Днем температура минус 2-7 градусов, местами до плюс 5, ночью — минус 9-14. В пятницу, 16 марта, мы будем находиться в теплом секторе циклона, местами небольшой мокрый снег, ветер южный с порывами до 15 м/с, температура днем 0 — минус 5°С, местами до +5°С».

В выходные дни сохранится теплая погода, ожидается преимущественно без осадков, южный ветер от слабого до умеренного. В субботу и в воскресенье температура воздуха будет без резких изменений. Днем столбики термометров будут повышаться до отметок 0-минус 5°С, местами слабоположительные, а в ночные часы минус 5-10°С.