Ещё
МЧС предупредило пензенских водителей о сильных порывах ветра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури

МЧС предупредило пензенских водителей о сильных порывах ветра 

PNZdrive 15 марта 2018
Фото: PNZdrive
Управление МЧС России по Пензенской области предупреждает пензенцев об ухудшении дорожной обстановки в четверг, 15 марта.
По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ведомства, сегодня в области ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшой снег, днем по всей территории небольшие и умеренные осадки, местами гололед, гололедица. Прогнозируется южный ветер, скорость которого будет достигать 9-14 метров в секунду, местами порывы до 19 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали -10-15 градусов мороза. Днем ожидается +1-4ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. На муниципальном уровне из-за сильных порывов ветра возможны отключения электроэнергии. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.
В условиях непогоды пензенским автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.
PNZdrive: последние новости
Для пензенцев сократили часть авиарейсов до Москвы Мэрия Пензы сообщила, какие остановки общественного транспорта чистили 14 марта В Пензе 750 дворников помогали таянию снега на дорогах Первомайского района
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»153
Группа «Пикник» разбилась в ДТП45
ЕС осудил строительство Крымского моста70
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Семью Фриске лишают имущества20
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение