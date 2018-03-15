МЧС предупредило пензенских водителей о сильных порывах ветра

По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ведомства, сегодня в области ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшой снег, днем по всей территории небольшие и умеренные осадки, местами гололед, гололедица. Прогнозируется южный ветер, скорость которого будет достигать 9-14 метров в секунду, местами порывы до 19 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали -10-15 градусов мороза. Днем ожидается +1-4ºС.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. На муниципальном уровне из-за сильных порывов ветра возможны отключения электроэнергии. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.

В условиях непогоды пензенским автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.