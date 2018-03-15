Народный календарь. 15 марта. Чем опасен Ветронос, или Федот, да не тот

Священномученика Феодота (Федота), день памяти которого выпадает на 15 марта, всегда вспоминали на Руси добрым словом и благодарностью, но к наступлению этого дня относились настороженно — непредсказуем был Федот в первую очередь тем, что в эти дни мог неожиданно разыграться очень сильный ветер.

Так и прозвали день — Федот Ветронос, всюду сует нос. Говорили также, что крепкие утренние ветра на Федота утихают к обеду, но никаких гарантий, что, откуда ни возьмись, не налетит вдруг ураган или буря, не было. Приходя на смену Авдотье Плющихе, Ветронос мог и крышу у дома сорвать, и плетень завалить, и поленницу разворотить да по двору все дрова раскидать.

Кстати, у этого дня имен было множество. Называли его и Агафоновым днем, и Вихровеем, и даже Овчинником. Но все же имя Федот Ветронос прижилось больше других.

Как правило, на Федота начиналась и настоящая весна — то есть активное таяние, половодье. Если же вдруг вместо оттепели наступало усиление мороза, люди качали с сожалением головами: «Федот, да не тот!» Оттепель же, особенно большая, объяснялась легко: снег — снегом, лед — льдом, главная причина таяния и «высокой» воды в том, что закипают на Федота все подземные источники, выходит их вода наверх, вот и случается потоп.

Существовали в этот день и проверенные годами приметы. Кстати, их нетрудно и проверить. Так, если сегодня, 15 марта, день будет ясным, то, скорее всего, ни на Юрия (6 мая), ни на Николая (22 мая) тоже не будет осадков. Следили также и за ветром: теплый он — хорошим и теплым будет лето. Дождь же на Федота предсказывал лето мокрое, дождливое. Замечали также насчет погоды: коли Федот злой (погода плохая) — не быть маю с травой. Вот почему на Федота молили об оттепели — она сулила хорошую траву, хороший сенокос. Длинные сосульки — к долгой весне, утром пошел снег — к урожаю зерна, — примечали наши предки. Кроме того, они советовали всех именинников кормить в этот день кашей на меду.

Есть и еще одна примета: если на Федота удастся купить, не торгуясь, герань с красными цветками, принести в дом и поставить на окне, то вам подчинится домовой, а это, любому не то что человеку, а ежу понятно, едва ли не самые трудно выстраиваемые, но очень важные взаимоотношения.

Именины в этот день отмечают Арсений и Николай, Иосиф и, конечно, Федот.

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