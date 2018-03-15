К концу недели в Екатеринбурге запахнет весной

По-настоящему весенняя погода придет в Екатеринбург . Начнет теплеть с 15 марта. Синоптики отмечают, что климатическая весна на Урале, как правило, не следует за календарем, а наступает во второй половине марта, ближе к дню весеннего равноденствия.

Поэтому не удивительно, отмечают синоптики, что в первой десятидневке нынешнего марта не случилось оттепелей, а, напротив, было довольно морозно.

— Температура воздуха в Свердловской области постепенно повысится, концу рабочей недели в дневные часы будет тяготеть к 0 °С°. Однако устойчивых оттепелей пока не предполагается, — рассказали в свердловском гидрометцентре.

В Екатеринбурге в четверг днем ожидается от нуля до плюс 2 градусов. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

В пятницу днем воздух прогреется днем до +2…+4 °С, ночью: -7…-9 °С. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег

В субботу днем слабый «плюс»: +1…+3 °С, ночью: -3…-5 °С. Облачно с прояснениями, небольшой снег, днем мокрый.