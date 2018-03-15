Туманные пейзажи в Чжанцзяцзе

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 14 марта / Синьхуа / — После весеннего дождя затуманенные пейзажи заповедника Тяньцзышань, который расположен в живописном районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай /, напоминают рисунок тушью. (Синьхуа/У Юнбин)

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 14 марта /Синьхуа/ — После весеннего дождя затуманенные пейзажи заповедника Тяньцзышань, который расположен в живописном районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай/, напоминают рисунок тушью. (Синьхуа/У Юнбин)

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 14 марта /Синьхуа/ — После весеннего дождя затуманенные пейзажи заповедника Тяньцзышань, который расположен в живописном районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай/, напоминают рисунок тушью. (Синьхуа/У Юнбин)

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 14 марта /Синьхуа/ — После весеннего дождя затуманенные пейзажи заповедника Тяньцзышань, который расположен в живописном районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай/, напоминают рисунок тушью. (Синьхуа/У Юнбин)