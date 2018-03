Сильный ветер раскрутил башенный кран во Владивостоке

В четверг, 15 марта, во Владивостоке на стройплощадке в районе гостиницы «Амурский залив» сильным ветром раскрутило башенный кран, сообщает PRIMPRESS.

Видео произошедшего появилось в сообществе dps_control в сети Instagram. Как сообщает очевидец, в кабине крана никого не было.

Подписчиков шокировало данное зрелище. Однако знатоки считают, что происшествие не стоит внимания и это нормальная практика: «Специально с тормозов снимают при таком ветре. Иначе его завалить может целиком».

