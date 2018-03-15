Ещё
Сильный ветер раскрутил башенный кран во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури

Сильный ветер раскрутил башенный кран во Владивостоке 

Primpress 15 марта 2018
Фото: Primpress
В четверг, 15 марта, во Владивостоке на стройплощадке в районе гостиницы «Амурский залив» сильным ветром раскрутило башенный кран, сообщает PRIMPRESS.
Видео произошедшего появилось в сообществе dps_control в сети Instagram. Как сообщает очевидец, в кабине крана никого не было.
Подписчиков шокировало данное зрелище. Однако знатоки считают, что происшествие не стоит внимания и это нормальная практика: «Специально с тормозов снимают при таком ветре. Иначе его завалить может целиком».
A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Mar 14, 2018 at 4:15pm PDT
Primpress: последние новости
ГИБДД предупреждает автомобилистов Приморья об опасности 8-балльные пробки опять сковали утренний Владивосток Водителей Приморья ждет эта опасность на дороге
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»153
Группа «Пикник» разбилась в ДТП45
ЕС осудил строительство Крымского моста70
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Семью Фриске лишают имущества20
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение