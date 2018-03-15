Эксперт рассказал, что темпы потепления в России будут опережать глобальные значения

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал, что темпы потепления в России , вероятно, будут опережать глобальные значения. «Если посмотреть статистику того, что происходило до сегодняшнего дня, то потепление в России шло более интенсивно, чем глобальное, а потепление в Арктике было ещё более интенсивным. Пока не видно, по какой причине может произойти перелом», — заявил эксперт.

Он не исключил, что такая тенденция сохранится.

Как напомнил Киселёв, по оценкам, предварявшим Парижское соглашение, самым реалистичным считалось, что к концу века среднеглобальная температура вырастет на три с небольшим градуса, и нужно относиться к этому как к некой ориентировочной цифре.

Эксперт добавил, что не все события, которые происходят в естественных и антропогенных условиях можно предсказать с большой точностью до конца века.