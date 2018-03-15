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Эксперт рассказал, что темпы потепления в России будут опережать глобальные значения
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Эксперт рассказал, что темпы потепления в России будут опережать глобальные значения 

RT на русском 15 марта 2018
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал, что темпы потепления в России, вероятно, будут опережать глобальные значения. «Если посмотреть статистику того, что происходило до сегодняшнего дня, то потепление в России шло более интенсивно, чем глобальное, а потепление в Арктике было ещё более интенсивным. Пока не видно, по какой причине может произойти перелом», — заявил эксперт.
Он не исключил, что такая тенденция сохранится.
Как напомнил Киселёв, по оценкам, предварявшим Парижское соглашение, самым реалистичным считалось, что к концу века среднеглобальная температура вырастет на три с небольшим градуса, и нужно относиться к этому как к некой ориентировочной цифре.
Эксперт добавил, что не все события, которые происходят в естественных и антропогенных условиях можно предсказать с большой точностью до конца века.
Ранее эксперты рассказали телеканалу «Звезда» о плюсах глобального потепления для России.
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