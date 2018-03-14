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Ночью на дорогах региональной собственности будет работать более 250 единиц техники
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Ночью на дорогах региональной собственности будет работать более 250 единиц техники 

Портал органов государственной власти Ярославской области 14 марта 2018
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
По данным Ярославского центра гидрометеорологии, 14 и 15 марта на территории области ожидается мокрый снег, ночью и утром по южным районам сильный. Также синоптики обещают усиление ветра порывами до 15 м/с.
— При таких погодных условиях повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможно увеличение количества ДТП в результате ухудшения видимости, снежных заносов и накатов. Этой ночью на дорогах региональной собственности будет работать 251 единица техники: 185 комбинированных дорожных машин и 66 грейдеров, — сообщил директор Ярдорслужбы Антон Заев. — В этом сезоне у нас уже прошло немало сильных снегопадов, мы готовы к любым капризам погоды. Однако по-прежнему не все водители аккуратно соблюдают правила дорожного движения, тем самым создавая нездоровую обстановку на дорогах. Просьба ко всем участникам движения быть внимательнее.
Работа ведется в штатном режиме, материалов для качественной обработки трасс достаточно. В каждом муниципальном районе на объектах работают кураторы, контролирующие ситуацию. При обработке региональных дорог особое внимание уделяется трассам с автобусным сообщением, маршрутам школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам.
Ярославская областная дорожная служба напоминает: во избежание дорожно-транспортных происшествий водителям при управлении транспортными средствами необходимо соблюдать меры безопасности, безопасную дистанцию, не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения. Рекомендуется по возможности избегать дальних поездок на личном автомобиле, а также использовать для передвижения только основные магистрали. Пешеходам в темное время суток необходимо надевать одежду со световозвращающими элементами.
При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы: ‎ (4852) 78-95-20 — ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ‎ (4852) 76-05-17 — ГП «Ярдормост».
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