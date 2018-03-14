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1,5 тысячи квадратных метров кровель очистили за сутки в Балашихе
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1,5 тысячи квадратных метров кровель очистили за сутки в Балашихе 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Более 1500 квадратных метров крыш очистили от снега и сосулек за сутки в Балашихе. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
Из-за  сложных погодных условий управляющие компании и коммунальные службы Балашихи усилили работы по очистке крыш домов от снега и сосулек. За прошедшие сутки от снега были расчищены крыши общей площадью около 1500 квадратных метров
— Сергей Юров.
Он добавил, что для очистки кровель управляющие компании сформировали специальные бригады. О предстоящих работах жителей предупреждают заранее. Территорию, прилегающую к домам, огораживают, жильцов просят переставить свои автомобили на время проведения работ.
Сергей Юров добавил, что жители Балашихи по вопросам очистки крыш могут обратиться в свою обслуживающую организацию, а также направить обращения на портал «Добродел». Всего с 7 марта в администрацию поступило 12 жалоб на сосульки на крышах.
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