1,5 тысячи квадратных метров кровель очистили за сутки в Балашихе

Более 1500 квадратных метров крыш очистили от снега и сосулек за сутки в Балашихе. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Из-за сложных погодных условий управляющие компании и коммунальные службы Балашихи усилили работы по очистке крыш домов от снега и сосулек. За прошедшие сутки от снега были расчищены крыши общей площадью около 1500 квадратных метров

— Сергей Юров.

Он добавил, что для очистки кровель управляющие компании сформировали специальные бригады. О предстоящих работах жителей предупреждают заранее. Территорию, прилегающую к домам, огораживают, жильцов просят переставить свои автомобили на время проведения работ.

Сергей Юров добавил, что жители Балашихи по вопросам очистки крыш могут обратиться в свою обслуживающую организацию, а также направить обращения на портал «Добродел». Всего с 7 марта в администрацию поступило 12 жалоб на сосульки на крышах.