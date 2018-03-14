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Владимир попал в плен к циклону
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Владимир попал в плен к циклону 

ТВ-МИГ 14 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса sodrugestvo.ru  Владимирская область 15 марта окажется во власти циклона. Ожидается сильный ветер и обильный снегопад. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области со ссылкой на прогноз синоптиков.
Спасатели предупреждают, что обильный снегопад может привести к гололёду, налипанию снега на провода. Осторожнее надо быть и автолюбителям — на дорогах возможна гололедица, а на отдельных участках трассы — снежные заносы.
По предварительным прогнозам снегопад начнётся уже ночью, а днём во многих районах области усилиться. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду, при температуре ночью до -9 градусов, а днём до — 4.
«Такие погодные условия повышают риски возникновения происшествий, связанных с нарушением в работе систем жизнеобеспечения, обрушением слабоукреплённых широкоформатных рекламных конструкций и падением старых деревьев, ДТП, заторами на трассах федерального и регионального значения», — сообщается в предупреждении от МЧС.
Поэтому спасатели не рекомендуют оставлять свои машины под деревьями и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам тоже стоит задуматься о своей безопасности, особенно при переходе через дорогу. При возникновении происшествий — звонить на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» и «112» (с мобильного).
Также сообщается, что сильные морозы ожидаются в области в ночь на субботу, 17 марта. Синоптики обещают резкое похолодание до -20 градусов.
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