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Ученые: незамерзание Карского моря может привести к увеличению осадков в Западной Сибири
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Ученые: незамерзание Карского моря может привести к увеличению осадков в Западной Сибири 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ученые Научного центра изучения Арктики и Института водных и экологических проблем Сибирского отделения (СО) РАН, изучив спутниковые данные, выявили увеличение безледного периода в акватории Карского моря, которое приводит к увеличению влаги в атмосфере. Это может повлиять на изменение погодных условий и увеличение осадков в Западной Сибири, сообщили в пятницу в пресс-службе научного центра.
"Данные спутникового зондирования показали, что с 2012 по 2017 год в акватории Карского моря увеличилось время открытой воды. Даже в зимний период на некоторых участках в районе Новой Земли и полуострова Ямал море долго не замерзало. Продолжительный безледный период привел к увеличению влаги в атмосфере и изменению метеорологических условий в Западной Сибири. С изменениями в Карском море ученые частично связали четырехкратное превышение снеговых запасов на юге Западной Сибири, в том числе на Алтае в 2017 году", — говорится в сообщении.
По словам заместителя директора Института водных и экологических проблем СО РАН Андрея Романова, воздушные арктические переносы оказывают заметное влияние на метеорологические условия региона, принося в него холодный воздух и влагу, а река Обь, берущая начало на Алтае, несет на север вместе со своими водами тепло.
"Наблюдается уже некоторая взаимосвязь: север дает югу увеличение атмосферных осадков, а юг — северу больше тепла. Наша задача изучить эти процессы, исследовать дистанционные маркеры гидролого-климатических изменений, чтобы оценить происходящие в природе изменения и создать систему прогнозирования опасных природных и метеорологических явлений, таких как наводнения, засухи, природные пожары", — приводит пресс-служба слова Романова.
Научный центр изучения Арктики создан в Салехарде (ЯНАО) в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Совместно с Институтом водных и экологических проблем СО РАН центром создана Ямальская экологическая лаборатория.
Карское море — окраинное море Северного Ледовитого океана, расположено преимущественно на шельфе. Это одно из самых холодных морей России, его площадь — более 893 тыс. квадратных километров.
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