В Москве на 15 марта объявлен желтый уровень погодной опасности 

Гидрометцентр объявил в Московском регионе на 15 марта желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и снегопада.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается на сайте Гидрометцентра.
Желтый уровень также установлен для других регионов ЦФО — Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Калужской, Орловской, Липецкой, Курской и Брянской областей
По данным МЧС, в ночь на четверг в Москве и Подмосковье ожидаются осадки, гололед и ветер порывами до 15 м/с.