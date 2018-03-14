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В Москве на 15 марта объявлен желтый уровень погодной опасности
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В Москве на 15 марта объявлен желтый уровень погодной опасности 

Аргументы и Факты 14 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Гидрометцентр объявил в Московском регионе на 15 марта желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и снегопада.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается на сайте Гидрометцентра.
Желтый уровень также установлен для других регионов ЦФО — Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Калужской, Орловской, Липецкой, Курской и Брянской областей
По данным МЧС, в ночь на четверг в Москве и Подмосковье ожидаются осадки, гололед и ветер порывами до 15 м/с.
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