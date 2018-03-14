В Москве на 15 марта объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Московском регионе на 15 марта желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и снегопада.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается на сайте Гидрометцентра.

Желтый уровень также установлен для других регионов ЦФО — Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Калужской, Орловской, Липецкой, Курской и Брянской областей

По данным МЧС, в ночь на четверг в Москве и Подмосковье ожидаются осадки, гололед и ветер порывами до 15 м/с.