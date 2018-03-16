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«Поищите по яслям». Иван Ургант продолжил высмеивать челябинский смог и его источники
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«Поищите по яслям». Иван Ургант продолжил высмеивать челябинский смог и его источники 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Прокурорская проверка выяснила, что источником загрязнения атмосферы в Челябинске стал дворец спорта „Юность“, — зачитал Иван Ургант новость. — Конечно, это же прокуроры! Пошли на металлургический комбинат — дышится легко, пошли на лакокрасочный — да уходить не хочется, на цинковый — давайте дачи тут построим!»
В конце телеведущий посоветовал южноуральским правоохранителям: «Вы еще поищите по яслям, по детсадам, по школам походите — вот где смрад!»
Напомним, Ургант впервые сказал о челябинском смоге 13 марта. Он пошутил, что в городе «не самая радужная весна», но «сами челябинцы этого не замечают благодаря смогу, которым дышат»
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