Ледники не тают. Чем гололед грозит жителям столицы

Ледяной дождь прошел сегодня ночью в Москве. МЧС рассылает горожанам экстренное предупреждение о гололеде. Так что автомобилисты освобождают машины от ледяной скорлупы, пешеходы — «переходят на шипы», а эксперты советуют не расслабляться и быть как можно аккуратнее.

Погода На утро среды, 14 марта, в столичном регионе из-за сильного ветра и гололеда был объявлен желтый уровень погодной опасности, который, кстати, уже продлили до четверга.

"Вторую ночь подряд через Москву проходила зона переохлажденных осадков — выпадал ледяной дождь и образовывался гололед. Сегодня диаметр отложения льда вырос до трех миллиметров. Ситуация повторится в вечерник час-пик. Около 18 часов, когда город будет находиться в зоне теплого фронта, пройдут кратковременные ледяные дожди", — подчеркнул ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что это — не конец. К ночи погода ухудшится еще сильнее: ожидаются обильные снегопады, выпадет до 30% мартовской нормы осадков. Они продолжатся вплоть до первой половины четверга, 15 марта. В результате поверх гололеда вырастут сугробы высотой до 7 сантиметров.

"Потом температура начнет падать стремительно, и уже к выходным будут аномальные морозы: ночью до минус 15, а местами и до минус 23 градусов по Цельсию. Но есть и хорошие моменты: из-за того, что к нам заглянет скандинавский антициклон, в день выборов будет солнечно и без осадков, хотя и холодно", — заключил Тишковец.

Дороги Зимой для водителей особенно актуально золотое правило безопасного движения: обзор должен быть на 360 градусов. Поэтому перед началом движения нужно тщательно очистить от наледи все стекла автомобиля, а также головную, хвостовую оптику и поворотники. Председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев напоминает водителям, что нужно быть внимательнее.

"Во-первых, при низких температурах и наличии снега или льда на дороге необходимо снизить скорость в два, а иногда и в три раза. Во-вторых, нужно вдвое увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это необходимо, чтобы был запас по времени для маневра или торможения", — поясняет он.

А вот тормозить нужно плавно и заблаговременно. И даже если машина оборудована системой ABS и другими электронными помощниками, экстренного торможения стоит избегать. А кроме того, нужно запастись терпением.

"Как ни парадоксально, но зимой вдвое больше аварий происходит не на скорости, а в пробках. Постоянные циклы разгона-торможения и необходимость ехать на сверхмедленной скорости притупляют реакцию и рассеивают внимание, из-за чего водитель может врезаться во впереди идущую машину", — подчеркнул Лобарев.

Участки дороги с глубоким снегом или ледяной колеей нужно проходить на ровном газу, то есть не ускоряться резко и не тормозить. Чтобы избежать заноса или закапывания, входить в повороты лучше на более низкой скорости и сбрасывать ее заранее.

Пешеходам также не стоит терять бдительности: лучше отказаться от прослушивания музыки в наушниках или хотя бы снимать их на время перехода улицы. Также нужно смотреть под ноги и внимательно выбирать, куда поставить ногу на лестницах. В особо скользких местах по возможности держаться за поручни или ограды.

Более разумным выбором будет обувь на ровной подошве — высокие каблуки и шпильки снижают устойчивость. Кроме того, можно модернизировать свою обувь: в специализированных магазинах продаются шипованые «насадки» на подошвы, которые помогут чувствовать себя увереннее даже на голом льду. Могут выручить и народные методы, например, полоски рулонного лейкопластыря, наклеенные на подошву. Но продержатся они недолго.

Здоровье В гололед повышается риск получить травму. При этом угодить на больничный можно даже при падении с высоты собственного роста. Заведующий центром реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Константин Терновой рассказал, с какими жалобами чаще всего обращаются в травмпункт.

"Наиболее часто происходит перелом лучевой кости руки в типичном месте — возле лучезапястного сустава. Дальше следует перелом лодыжек в области голеностопного сустава. У пациентов старшей возрастной группы, зачастую, встречаются переломы шейки бедренной кости и переломы позвонков. Это связано с возрастным остеопорозом", — подчеркнул травматолог.

При этом легкие переломы в типичных местах человек может сразу не заметить, а боль и дискомфорт списать на простой ушиб или растяжение. Один из характерных признаков — гематома — может проявиться только на следующий день. А если упустить время и не наложить гипс вовремя, можно усугубить травму.

"Если после падения появилась боль, дискомфорт или легкое онемение, нужно сразу же отправиться в ближайший травмпункт. Если мы говорим о повреждении лодыжки или других некрупных суставов, желательно прямо на месте наложить тугую повязку. Сделать это можно эластичным бинтом или при помощи шарфа. Передвигаться лучше при помощи другого человека", — заключил собеседник портала Москва 24.

Переломы срастаются у всех по-разному. Тут многое зависит как от степени тяжести травмы, так и от индивидуальных особенностей организма. Но в любом случае, понадобится не менее трех недель. Также стоит помнить, что чем толще кость, тем дольше она будет срастаться.