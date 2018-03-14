Уходящая зима приготовила саратовцам неприятный сюрприз

В Саратове и в регионе с приходом теплых воздушных масс станет опаснее.

Региональное управление МЧС распространило в среду 14 марта сообщение, в том числе с помощью SMS-уведомлений, что жителям Саратовской области в эти дни стоит быть более бдительными и осторожными.

Спасатели, ссылаясь на метеопрогноз от синоптиков региона, предупреждают об ухудшении погодных условий. Так, в частности, в ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. Ситуацию на дорогах осложнят гололедица и дождь с мокрым снегом.

«Будьте осторожны», — просят в МЧС, напоминая «на всякий пожарный» свой контактный телефон: 112.