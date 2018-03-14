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Уходящая зима приготовила саратовцам неприятный сюрприз
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Уходящая зима приготовила саратовцам неприятный сюрприз 

Новости Саратова 14 марта 2018
Фото: Новости Саратова
В Саратове и в регионе с приходом теплых воздушных масс станет опаснее.
Региональное управление МЧС распространило в среду 14 марта сообщение, в том числе с помощью SMS-уведомлений, что жителям Саратовской области в эти дни стоит быть более бдительными и осторожными.
Спасатели, ссылаясь на метеопрогноз от синоптиков региона, предупреждают об ухудшении погодных условий. Так, в частности, в ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. Ситуацию на дорогах осложнят гололедица и дождь с мокрым снегом.
«Будьте осторожны», — просят в МЧС, напоминая «на всякий пожарный» свой контактный телефон: 112.
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