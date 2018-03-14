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Что такое манометр
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Что такое манометр 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
В поездах метро манометры очень важны для контроля надежной работы оборудования.
В составах применяется так называемый деформационный манометр, который служит для контроля за давлением воздуха в магистралях.
— На каждом вагоне установлено по два двухстрелочных манометра. Они отображают давление сжатого воздуха в напорной магистрали (черная стрелка) и в тормозной магистрали (красная стрелка). Кроме того, вагон оснащен однострелочным манометром, который показывает давление сжатого воздуха в магистрали тормозных цилиндров, — рассказал Юрий Ренер, преподаватель Учебно-производственного центра Службы профориентации, обучения и развития персонала Московского метрополитена.
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