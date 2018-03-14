Синоптики рассказали об ухудшении погоды в Центральном федеральном округе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал об ухудшении погоды в центральной России.

«Было выпущено уточнённое штормовое предупреждение по Центральному федеральному округу (ЦФО), ожидается ухудшение в ближайшие часы сегодня и завтра — дождь, мокрый снег, гололёд и ветер порывами до 15 м/с. На северо-западе стоит циклон. Фронт проходит от Ярославля по западной Московской области на Брянск, Белгород. Он движется на северо-восток, сейчас уже в зоне осадков —Брянск, Калуга, Смоленск, Тверь, Ярославль, Вологда. А Рязань, Владимир и Москва пока находятся в зоне антициклона, но дальше фронт будет на нас надвигаться», — отметил Цыганков.

По его словам, ухудшение погоды в столичном регионе начнётся к вечеру.

«В Москве ночью будет гололедица, температура -2 °С, до -7 °С по области. Завтра днём 0…-2 °С с утра, а к вечеру до -7°С понизится, по области до -10 °С. В ночь на пятницу температура -10 °С, по области до -15 °С. В субботу до -22 °С по области. Уже в понедельник днём 0…-5°С, а во вторник от -2°С … +3°С», — заключил Цыганков.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили о том, что в Москве и Подмосковье 15 марта объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с ожидающимся сильным ветром с порывами до 15 м/с.