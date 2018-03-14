Температурные «качели»: москвичи заскользили по своим делам

Работу катков в Москве из-за холодов продлили на неделю. Хотя улицы города и без того сегодня превратились в одну большую ледовую арену, передает корреспондент «МИР 24» Роман Гальперин.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

Медленно и аккуратно сегодня передвигалась вся Москва. Дорога до работы больше напоминала полосу препятствий. Улицы и тротуары превратились в каток. Всему виной — температурные «качели». Накануне вечером синоптики зафиксировали самую высокую температуру с начала года, а ночью резко похолодало.

«Очень страшно. Еле-еле шла. Вот сейчас отводила ребенка в школу. Идти очень тяжело. Могли бы посыпать».

«Каждый может взять лопату и внести свой вклад в общее дело. Службы ЖКХ уже работают, что радует».

«На ботинки наклеила пластырь, еле передвигаюсь. Не очень помогает».

Тем не менее в травмпунктах спокойно. Пострадавшие есть, но их немного и травмы стандартные. Мужчины и женщины, как уверяют врачи, туда попадают с разными травмами. Представительницы прекрасного пола чаще всего — с ушибом лучевой кости, потому что, падая, они выставляют руки вперед. Между тем мужчины чаще получают сотрясение мозга, так как падают назад и бьются головой.

Ближе к обеду лед расстаял, но синоптики не советуют москвичам расслабляться. На смену гололедицы придет снегопад.

«Вечером к нам с юго-запада начнет приближаться фронтальная волна, и в конце рабочего дня в Москве начнутся осадки. Причем осадки смешанной фазы, местами в виде переохлажденного дождя, мокрого снега. Не исключены гололедные явления. В течение ночи осадки будут только усиливаться и продолжатся до конца дня четверга», — сказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Однако и это не все сюрпризы, которые готовит природа. В конце недели в Москве ожидают аномальные холода — до минус 20.

Почему снег выпадает там, где его никогда не было? Например, в пустыне Сахара или Италии. Чего нам ждать — глобального потепления или ледникового периода? Об этом и многом другом узнаете из программы «Секретные материалы» 23 марта в 16:15 на телеканале «МИР».

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