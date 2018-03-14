В столице к концу марта прогнозируется таяние льдов и вскрытие водных объектов

Брифинг: «Безопасность людей в период вскрытия ледяного покрова водных объектов» состоялся в Информационном центре Правительства Москвы в среду, 14 марта.

Спикерами пресс-конференции стали: главный государственный инспектор по маломерным судам Владимир Волков , первый заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Владимир Сченснович и начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян

Как отметил Владимир Сченснович, спасательные службы готовы к сезону половодья в столице и к возможным чрезвычайным ситуациям. «Ожидается, что весна в этом году будет запоздалой. Таяние и вскрытие водных объектов прогнозируется только к концу марта», — добавил он.

Отмечается, что для обеспечения безопасности населения задействуют 372 спасателя и 97 единиц спасательной техники. Водные объекты также будут проверяться с воздуха — с помощью беспилотников «Фантом-3». Помимо этого, в столице проведут работу с детьми: на тематических занятиях школьникам напомнят о правилах безопасности вблизи водных объектов.