Ещё
В столице к концу марта прогнозируется таяние льдов и вскрытие водных объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури

В столице к концу марта прогнозируется таяние льдов и вскрытие водных объектов 

Управа района Братеево города Москвы 14 марта 2018
Фото: Братеево
Брифинг: «Безопасность людей в период вскрытия ледяного покрова водных объектов» состоялся в Информационном центре Правительства Москвы в среду, 14 марта.
Спикерами пресс-конференции стали: главный государственный инспектор по маломерным судам Владимир Волков, первый заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Владимир Сченснович и начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.
Как отметил Владимир Сченснович, спасательные службы готовы к сезону половодья в столице и к возможным чрезвычайным ситуациям. «Ожидается, что весна в этом году будет запоздалой. Таяние и вскрытие водных объектов прогнозируется только к концу марта», — добавил он.
Отмечается, что для обеспечения безопасности населения задействуют 372 спасателя и 97 единиц спасательной техники. Водные объекты также будут проверяться с воздуха — с помощью беспилотников «Фантом-3». Помимо этого, в столице проведут работу с детьми: на тематических занятиях школьникам напомнят о правилах безопасности вблизи водных объектов.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
В Москве появится единая зона доступа к Wi-Fi По словам Собянина, новая система ремонта дорог экономит до 20% бюджетных средств В доме культуры «Братеево» представили проекты Робошколы
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»163
Группа «Пикник» разбилась в ДТП45
ЕС осудил строительство Крымского моста76
Порошенко поставили ультиматум по Крыму267
Семью Фриске лишают имущества21
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение