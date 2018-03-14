Когда потеплеет на Ставрополье?

Насколько типичны нынешние холода для марта?

«В марте в нашем крае традиционно холодные и даже морозные дни постоянно чередуются с тёплыми, ведь этот месяц — переходный от зимы к весне. Циклоны следуют за антициклонами, и наоборот, — комментирует синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Соловьева

Сейчас мы наблюдаем погодные явления, типичные для этого месяца на Ставрополье . 15 марта под влиянием циклона в крае потеплеет в среднем до плюс 14 градусов. В пятницу незначительно похолодает. А выходные дни будут по-весеннему тёплыми — с температурой до плюс 22 градусов.

На следующей неделе вновь похолодает. Ожидаются незначительные ночные заморозки и плюсовая температура днём. Но выше семи градусов столбики термометра не поднимутся. Скорость ветра в отдельные дни будет достигать 22 метров в секунду.

Но ни сильных морозов, ни снегопадов уже не будет».