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Когда потеплеет на Ставрополье?
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Когда потеплеет на Ставрополье? 

АиФ Ставрополье 14 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Насколько типичны нынешние холода для марта?
«В марте в нашем крае традиционно холодные и даже морозные дни постоянно чередуются с тёплыми, ведь этот месяц — переходный от зимы к весне. Циклоны следуют за антициклонами, и наоборот, — комментирует синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Соловьева.
Сейчас мы наблюдаем погодные явления, типичные для этого месяца на Ставрополье. 15 марта под влиянием циклона в крае потеплеет в среднем до плюс 14 градусов. В пятницу незначительно похолодает. А выходные дни будут по-весеннему тёплыми — с температурой до плюс 22 градусов.
На следующей неделе вновь похолодает. Ожидаются незначительные ночные заморозки и плюсовая температура днём. Но выше семи градусов столбики термометра не поднимутся. Скорость ветра в отдельные дни будет достигать 22 метров в секунду.
Но ни сильных морозов, ни снегопадов уже не будет».
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