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В выходные в Татарстане обещают местами дождь и до +28 градусов
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В выходные в Татарстане обещают местами дождь и до +28 градусов 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Кратковременный дождь ожидается в Татарстане в выходные, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
14 июля ночью в отдельных районах прогнозируют туман. Местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью +13.. +18˚, днем +22.. +27˚.
15 июля ночью местами, днем в большинстве районов дождь, в отдельных районах гроза и град. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 17-22 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13.. +18º, максимальная днем +23.. +28º.
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