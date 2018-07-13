В выходные в Татарстане обещают местами дождь и до +28 градусов

Кратковременный дождь ожидается в Татарстане в выходные, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. 14 июля ночью в отдельных районах прогнозируют туман. Местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью +13.. +18˚, днем +22.. +27˚. 15 июля ночью местами, днем в большинстве районов дождь, в отдельных районах гроза и град. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 17-22 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13.. +18º, максимальная днем +23.. +28º.