В выходные синоптики прогнозируют в Татарстане сильный дождь с грозой

Дождь, грозы и град обещают синоптики в выходные. По данным Гидрометцентра РТ, ночью 28 июля будет без осадков, днем и вечером местами кратковременные дожди, локально сильные с грозой, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах кратковременные усиления до 17-22 м/с (в Казани до 15-20 м/с). Минимальные температуры воздуха ночью +15.. +20˚. Максимальные температуры воздуха днем +29.. +34˚. 29 июля ночью и днем местами дождь, гроза. Ветер северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14.. +19, днем +21.. +26.