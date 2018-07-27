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В выходные синоптики прогнозируют в Татарстане сильный дождь с грозой
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В выходные синоптики прогнозируют в Татарстане сильный дождь с грозой 

АиФ Казань 45 минут назад
Фото: АиФ Казань
Дождь, грозы и град обещают синоптики в выходные.
По данным Гидрометцентра РТ, ночью 28 июля будет без осадков, днем и вечером местами кратковременные дожди, локально сильные с грозой, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах кратковременные усиления до 17-22 м/с (в Казани до 15-20 м/с). Минимальные температуры воздуха ночью +15.. +20˚. Максимальные температуры воздуха днем +29.. +34˚.
29 июля ночью и днем местами дождь, гроза. Ветер северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14.. +19, днем +21.. +26.
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