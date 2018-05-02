В Татарстане прогнозируют дождь, грозу и ветер до 18 м/с

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Татарстане , сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

2 мая в большинстве районов ожидается дождь с грозой. Ветер юго-восточный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Температура воздуха днем +15.. +20˚, на крайнем юге и юго-западе +21.. +26˚, на крайнем севере и северо-востоке РТ +9.. +14˚.

3 мая сохранится дождливая погода с грозой. Ветер ночью юго-восточный умеренный, местами порывами 17 м/с, при грозе кратковременные усиления до 20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +5.. +10º; в южных районах до +14º; максимальная температура воздуха днем +18.. +23º, в южных районах РТ до +26º.