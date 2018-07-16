Ещё
В Татарстане прогнозируют дождь, град и до +32 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией

В Татарстане прогнозируют дождь, град и до +32 градусов 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Синоптики вновь прогнозируют в Татарстане дождь с грозой.
По данным Гидрометцентра РТ, 16 июля местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 17-22 м/с. Максимальные температуры воздуха днем +27.. +32˚.
17 июля местами небольшой дождь, днем до умеренного. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 17-22 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15.. +20º, максимальная днем +27.. +32º.
АиФ Казань: последние новости
В Казани Россия и ОАЭ подписали соглашение об отмене виз В Казани призвали вынести вопрос пенсионного возраста на референдум Что такое ПНН в платежке за газ?
Комментарии  Ещё 335 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»147
Трамп разозлился на Путина из-за видео162
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга91
Песков рассказал о новом российском оружии113
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение