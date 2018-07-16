В Татарстане прогнозируют дождь, град и до +32 градусов

Синоптики вновь прогнозируют в Татарстане дождь с грозой.

По данным Гидрометцентра РТ, 16 июля местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 17-22 м/с. Максимальные температуры воздуха днем +27.. +32˚.

17 июля местами небольшой дождь, днем до умеренного. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 17-22 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15.. +20º, максимальная днем +27.. +32º.