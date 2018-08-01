В Татарстане предупредили об усилении ветра до 15-20 м/с

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупредило о грозе и сильном ветре с 13:00 до 22:00 в четверг, 2 августа. Об этом сообщает «Реальное время».

По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается кратковременное усиление ветра до 15-20 м/с.

В среду, 1 в августа, в республике переменная облачность, максимальная температура днём составит +23…+28 °С.

11 июля URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Челябинской и Свердловской областях.