В Татарстане на выходных вновь ожидается ухудшение погоды

Снегопады со слабыми метелями вновь ожидаются в Татарстане с 16 до 18 марта.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу 16 марта в республике и в Казани пройдет сильный снег с метелью и ухудшением видимости до 500 метров и менее, ожидается сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду, сильная гололедица и снежные заносы. Днем темпаература от -3 до +1.

В ночь на субботу 17 марта в большинстве районов — снег, местами ожидается слабая метель. Днем также снег. Ночью температура понизится до -16… -21 градусов, днем -8… -13. На дорогах гололедица.

В воскресенье 18 марта в большинстве районов сильные снегопады, метели. Ветер местами порывами до 15 метров в секунду. Ночью до -12… -17 градусов, днем -7… -12. На дорогах гололедица и снежные заносы.