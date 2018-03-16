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В Татарстане на выходных вновь ожидается ухудшение погоды
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В Татарстане на выходных вновь ожидается ухудшение погоды 

АиФ Казань 10 часов назад
Фото: АиФ Казань
Снегопады со слабыми метелями вновь ожидаются в Татарстане с 16 до 18 марта.
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу 16 марта в республике и в Казани пройдет сильный снег с метелью и ухудшением видимости до 500 метров и менее, ожидается сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду, сильная гололедица и снежные заносы. Днем темпаература от -3 до +1.
В ночь на субботу 17 марта в большинстве районов — снег, местами ожидается слабая метель. Днем также снег. Ночью температура понизится до -16… -21 градусов, днем -8… -13. На дорогах гололедица.
В воскресенье 18 марта в большинстве районов сильные снегопады, метели. Ветер местами порывами до 15 метров в секунду. Ночью до -12… -17 градусов, днем -7… -12. На дорогах гололедица и снежные заносы.
В ГИБДД по РТ призывают водителей быть внимательными и осторожными, из-за гололеда и ухудшения сцепных свойств дорог лучше воздержаться от опасных маневров и перестроений, выездов на встречные полосы. Выбирать безопасную скорость в сложных метеорологических условиях. Скорость и дистанция должны быть такими, чтобы в опасной ситуации успеть применить экстренное торможение.
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