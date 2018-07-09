В Татарстане 10 июля прогнозируют дождь и сильный ветер

По данным Гидрометцентра РТ, ночью, утром и днем 10 июля в большинстве районов ожидается дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами порывы до 15 м/с, при грозе кратковременные усиления до 17-22 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13.. +18°, максимальная днем +22.. +27°.

11 июля в большинстве районов дождь, местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13.. +18°, днем +21.. +26°.