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В Татарстане 10 июля прогнозируют дождь и сильный ветер
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В Татарстане 10 июля прогнозируют дождь и сильный ветер 

АиФ Казань 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
По данным Гидрометцентра РТ, ночью, утром и днем 10 июля в большинстве районов ожидается дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами порывы до 15 м/с, при грозе кратковременные усиления до 17-22 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13.. +18°, максимальная днем +22.. +27°.
11 июля в большинстве районов дождь, местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13.. +18°, днем +21.. +26°.
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