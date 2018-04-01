Очередное ухудшение погоды ожидается в Татарстане 1 апреля.
Днем в республике будет дуть сильный юго-западный ветер со скоростью 15-18 метров в секунду, пройдет снег с метелью (днем). Снег и мокрый снег ожидается в большинстве районов республики, в том числе и в Казани. В столице Татарстана днем +1… +3. На дорогах местами — гололедица. 2 апреля в республике облачно, также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный умеренный. Ночью -4… +1, днем +1… +6. 3 апреля без осадков. Ночью -1… -6, днем +2… +7. Сохраняется гололедица на дорогах.
Напомним, в интервью «АиФ-Казань» метеорологи рассказали, что последний раз такая холодная погода отмечалась более 60 лет назад.